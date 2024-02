Interrogé par nos confrères d’Ubitennis lors de son passage en confé­rence de presse après son très beau succès face à Hubert Hurkacz, ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 500 de Rotterdam, le local Tallon Griekspoor, 29e joueur mondial, est revenu sur la progres­sion fulgu­rante de Jannik Sinner contre qui il s’était incliné lors de la phase finale de la Coupe Davis en novembre dernier.

« Je me souviens d’avoir joué un bon premier set, avec un niveau élevé. Dans le tie‐break, j’ai eu un mini‐break, mais il était meilleur. Dans le deuxième set, il a augmenté le niveau de façon expo­nen­tielle. Non, je ne suis pas surpris par sa progres­sion et sa victoire à l’Open d’Australie, il a montré ces dernières années qu’il était capable de gagner des tour­nois du Grand Chelem. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, il a 21 ans, il est numéro 3 mondial et il a gagné 28 des 30 derniers matches. C’est le meilleur joueur du monde actuellement. »