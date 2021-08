Repêché des quali­fi­ca­tions après le forfait de Sebastian Korda, Frances Tiafoe s’est qualifié pour le deuxième tour à Toronto où il affron­tera le local Denis Shapovalov. En confé­rence de presse d’après match, l’Américain est revenu sur le forfait de Rafael Nadal tout en annon­çant un chan­ge­ment d’ère prochainement.

« Est‐ce que Rafa va bien ? Tu ne veux jamais entendre cette nouvelle. Cependant, une chose mérite d’être souli­gnée : la relève est en marche. Vous voyez Tsitsipas qui joue très bien, Medvedev aussi, Zverev a gagné les Jeux olym­piques de Tokyo. Maintenant, il s’agit de savoir qui va gagner ce tournoi, car il est très ouvert. Il y a beau­coup de très bons joueurs, mais personne n’est imbat­table. En fait, j’ai battu Stefanos à Wimbledon et plusieurs joueurs peuvent être à un haut niveau n’im­porte quel jour. De plus, voir de nouveaux visages et d’autres person­na­lités est intéressant. »