« Avec Federer et Nadal, nous ne sommes pas amis parce que nous sommes rivaux et il est diffi­cile, en tant que concur­rents, d’être très proches », décla­rait récem­ment Novak Djokovic lors de sa grande inter­view accordée à la CBS.

Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, Boris Becker a évoqué sa rela­tion avec ses anciens rivaux tels que Ivan Lendl ou Andre Agassi, en établis­sant un compa­ratif avec le Big 3.

« Nous nous sommes litté­ra­le­ment battus sur le court de tennis, à chaque fois que l’oc­ca­sion se présen­tait. C’est la raison pour laquelle une grande base de fans s’est déve­loppée, parce qu’on donnait tout, qu’on ne se faisait pas de cadeaux et c’était ce qui nous défi­nis­sait. Ce sont des gens que je respecte et avec qui j’aime passer du temps. Cela aurait été impen­sable lorsque j’étais en acti­vité. Novak Djokovic a évidem­ment le plus grand respect pour Roger Federer et Rafa Nadal. Cela pour­rait débou­cher sur une amitié dans quelques années », a déclaré celui qui a entraîné Nole entre 2014 et 2016.