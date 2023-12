Lors d’une inter­view accordée à la RAI, dont quelques extraits ont été rapportés par Eurosport Italia, Jannik Sinner compare son jeu à une salade composée. Et pour lui, tout est une ques­tion de dosage.

« Lorsque vous faites une salade composée, vous pouvez mettre beau­coup de choses. Mais si vous en mettez trop, ce n’est plus bon et si vous n’en mettez pas assez, vous avez l’im­pres­sion qu’il manque quelque chose. En fin de compte, nous essayons donc de créer le plat parfait. Je peux aller au filet un peu plus souvent et varier le jeu. Peut‐être faire plus de slice avec le revers aussi », a expliqué le 4e joueur mondial.