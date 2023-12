A quelques jours du début de la saison 2024, le consul­tant d’Eurosport et ancien double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a partagé une réflexion sur Iga Swiatek et ses prin­ci­pales rivales.

« Je pense que c’est de plus en plus diffi­cile parce que d’autres filles ont gagné des Grands Chelems. Souvenons‐nous de Coco Gauff qui a remporté l’US Open. Pour elle, c’était une grande avancée et je suis sûr qu’en 2024, elle sera encore plus expé­ri­mentée, même si elle est très jeune. Mais le fait que Sabalenka et Rybakina aient déjà gagné un tournoi du Grand Chelem change quelque chose car elles se diront qu’elles peuvent recom­mencer. Peut‐être que sur la terre battue, Swiatek sera encore la favo­rite, mais sur d’autres surfaces, elle ne sera que l’une des favo­rites. Mais je pense qu’elle va quand même dominer. »