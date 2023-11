Conforté dans son poste d’en­traî­neur d’Holger Rune pour la saison 2024 après avoir passé un mois à ses côtés, Boris Becker, lors d’un échange sur le podcast d’Eurosport Allemagne, a insisté sur le fait qu’il devait avant tout se montrer honnête avec le Danois quitte à le piquer un peu.

« Je dois avoir la permis­sion de lui dire : ‘Tu as vrai­ment joué comme une merde aujourd’hui’. Il doit être capable d’en­durer et de tolérer cela, car c’est la seule façon de progresser. Si je lui disais, après un match perdu, qu’il n’a pas eu de chance et qu’il était le meilleur joueur, je ne serais pas le bon entraîneur. »