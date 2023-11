Consultante pour le site Tennis.com, l’an­cienne numéro une mondiale, Tracy Austin, après avoir analysé la double person­na­lité d’Andrey Rublev, s’est penchée sur le cas de Daniil Medvedev, auteur d’une magni­fique saison 2023 avec neuf finales pour cinq trophées remportés.

« Après l’Open d’Australie, Medvedev est sorti du Top 10 pour la première fois depuis 2019. Si Daniil se sentait décou­ragé, il savait aussi qu’en tennis, les résul­tats peuvent se retourner rapi­de­ment. Et c’est ce qui s’est passé pour lui. Au cours des quatre mois suivants, Medvedev a remporté cinq tour­nois, dont son premier titre sur terre battue, à Rome. Il a égale­ment atteint les demi‐finales à Wimbledon et a joué l’un des meilleurs matchs de sa carrière en battant Carlos Alcaraz à l’US Open. J’ai eu la chance de m’as­seoir au premier rang et d’ob­server de près les coups peu ortho­doxes de Daniil. La trajec­toire de sa balle est éton­nante. Comme un laser, elle frappe ses adver­saires rapi­de­ment, fort et bas. C’est formi­dable de voir Medvedev revenir dans le feu de l’ac­tion cette année. »