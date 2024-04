De passage en confé­rence de presse après son entrée en lice réussie sur le Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–4 face à Bagnis), Andrey Rublev a été ques­tionné sur sa plus grande peur concer­nant sa carrière de joueur de tennis. Et sa réponse n’a fina­le­ment rien de surprenant.

« Je pense que tout le monde a des peurs et que c’est normal. Et si vous essayez de le cacher et de dire non, c’est de la connerie. Tout le monde est nerveux, tout le monde a peur dans la vie ou dans le sport. Quand quelque chose est impor­tant pour vous, il est normal d’être nerveux et d’avoir peur de quelque chose. Et donc, si c’est normal, la peur doit être ton amie. Ma plus grande peur dans le tennis ? Je dirais le temps qui passe. Le temps passe très vite, et ça fait très peur. »