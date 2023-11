Invitée à dési­gner la joueuse qui décro­chera son premier titre du Grand Chelem en 2024 lors d’une inter­view avec la WTA, Martina Navratilova, après avoir poussé un gros coup gueule concer­nant la longueur de la saison sur le circuit, a choisi la Tunisienne Ons Jabeur, battue en trois reprises en finale de tour­nois majeurs.

« Je suis en train de parcourir les clas­se­ments et c’est forcé­ment Ons. En raison de la variété et de tout le reste de son jeu, c’est le choix le plus évident. Wimbledon a été une défaite déchi­rante, mais vous savez ce qu’on dit : Si ça ne vous tue pas, ça vous rend plus fort. Je parie sur Ons, qui est toujours une menace sur n’im­porte quelle surface, pour percer et remporter son premier titre du Grand Chelem »