Après s’être exprimé sur la santé mentale des joueurs qui a connu une vraie révo­lu­tion ces dernières années, Boris Becker est revenu sur la course au meilleur joueur de tous les temps entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic après le sacre de l’Espagnol à l’Open d’Australie.

« Rafa a encore montré qu’il est un combat­tant, un cham­pion, une person­na­lité extra­or­di­naire pour jouer comme il l’a fait et revenir d’une finale qui était très compli­quée. Il est désor­mais le joueur de tennis le plus titré de l’his­toire, ce qui est remar­quable, car il y a quelques semaines, ils étaient trois et aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un. Je suis sûr que cela va affecter Novak et Roger, qui voudront tous deux remporter un autre Grand Chelem, voire deux, car Rafa sera le grand favori pour le prochain Roland Garros. »