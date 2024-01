Au cours d’une inter­view accordée à Puntodebreak, l’en­traî­neur de Rafael Nadal, a justifié le choix de son joueur de s’aligner à Doha du 19 au 24 février avant d’ex­pli­quer les raisons de sa confiance pour la suite de la saison.

« Je suis opti­miste, mais aussi réaliste. Rafa a gagné Roland‐Garros il y a un an et demi. S’il n’a pas eu de conti­nuité, c’est à cause des bles­sures. Jusqu’à sa bles­sure à Wimbledon, il connais­sait une année spec­ta­cu­laire. Je ne sais pas s’il est à ce niveau, mais si les bles­sures ne l’ar­rêtent pas, je pense qu’il sera un candidat au titre dans tous les tour­nois qu’il dispu­tera. Il aura besoin de conti­nuité, mais s’il y parvient, il retrou­vera son niveau. »