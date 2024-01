Pour l’ex‐7e joueuse mondiale et actuelle consul­tante d’Eurosport, Barbara Schett, la progres­sion de Jannik Sinner jusqu’à son premier sacre en Grand Chelem dimanche à Melbourne est abso­lu­ment remarquable.

« Sinner a amené son tennis dans une autre dimen­sion sur les dernières années et j’adore sa progres­sion. C’est un peu plus lent qu’un Carlos Alcaraz mais physi­que­ment il a changé à vue d’œil, il a gagné cinq ou six kilos. Il coupe les angles plus qu’a­vant privant de temps son adver­saire, ses coups sont encore plus puis­sants, tout comme son service. Je me souviens de sa finale contre Medvedev à Vienne l’an passé et, là, il est encore meilleur d’un ou deux pourcent »