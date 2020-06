Pendant cette période de déconfinement, on a décidé de s’associer avec la French Touch Academy basée au Cap d’Agde. Son fondateur Charles Auffray va régulièrement nous éclairer sur des sujets d’actualité mais aussi nous livrer quelques anecdotes liées à son expérience de formateur, d’entraîneur, de coach et de directeur de Sports-Etudes.

Aujourd’hui retour sur la polémique liée au double et aux propositions de Marion Bartoli. Nous avons donc poser la question à notre expert pour savoir quelle avait été son approche du double dans sa carrière et surtout qu’il puisse nous donner son avis au sujet de cette reforme proposée par celle qui a triomphé à Wimbledon en 2013 : « J’ai joué un peu en double dans ma carrière, et je dois être sans doute l’un des plus mauvais joueur de double à avoir gagner un tournoi futur. D’ailleurs, on me surnommait « la main de bois » tellement je ne sentais rien au filet (rires), cela m’a poursuivi toute ma carrière. Je n’ai donc jamais été un spécialiste de cette discipline encore moins un accroc. Si l’idée est de transférer des gains issus du double sur les tournois de simple, je trouve que c’est plutôt intéressant comme piste de réflexion, et cela dans la mesure où ça permettrait en effet de disposer d’un budget supplémentaire pour les simples. Les joueurs dit du ventre mou du classement en simple, entre 150 et 400 ATP, souffrent, donc ça me parait assez cohérent de chercher des solutions pour améliorer leur quotidien »

=> Charles Auffray a été 191ème à l’ATP. Il a crée l’ISP Academy en 2003 qui fusionne en 2015 avec la Mouratoglou Academy. En 2018, il décide de créer la French Touch Academy au centre international du tennis du Cap d’Agde. Il est aussi consultant pour la Rafa Academy installée au Koweit. Formateur et passionné, c’est un des pionniers en France concernant le les sports études et le placement des joueurs en université aux Etats-Unis.

