De passage en confé­rence de presse après sa défaite surprise face à Filip Krajinovic en demi‐finale du Queen’s, Marin Cilic s’est longue­ment exprimé sur la relève incarnée par des joueurs comme Zverev, Tsitsipas et Medvedev, relève qui peine toujours à renverser l’ordre établi par le Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) depuis bientôt deux décennies.

« Des fissures se sont ouvertes entre les meilleurs jeunes joueurs, comme Stefanos (Tsitsipas), Zverev, Daniil (Medvedev), et ils peuvent aussi avoir des hauts et des bas dans la saison. Ils donnent donc la possi­bi­lité à d’autres joueurs d’aller loin, comme ce fut le cas à Monte‐Carlo avec Davidovich‐Fokina, qui a battu Djokovic et atteint la finale. Il y a donc des oppor­tu­nités, mais il faut jouer à un haut niveau et gagner. Dans les tour­nois du Grand Chelem, c’est un peu diffé­rent, car les meilleurs joueurs sont très concentrés. »