Samuel Lopez, entraî­neur connu pour sa colla­bo­ra­tion avec Pablo Carreno Busta, et qui fait égale­ment partie de l’aca­démie de Juan Carlos Ferrero, s’est trouvé une acti­vité pendant que son protégé est toujours éloigné des terrains.

Le coach espa­gnol travaille en effet en Inde pour super­viser le programme de forma­tion de la Ferrero Tennis Academy, et il est en plus celui qui remplace Juan Carlos Ferrero en tant que coach de Carlos Alcaraz lorsque celui‐ci est dans l’in­ca­pa­cité de se déplacer avec son poulain.

Dans une inter­view récente pour The Times of India, Lopez a parlé de la compa­raison entre Alcaraz et le Big 3.

« C’est peut‐être une compa­raison incroyable, c’est très gentil pour Carlos, mais ce n’est pas la réalité. Bien sûr, Alcaraz a le niveau, comme Sinner, mais pour le moment, Federer, Nadal et Djokovic sont les rois. Carlos est un prince. Vous devez vous battre, conti­nuer et peut‐être qu’un jour vous pourrez être un roi comme eux. Je suis sûr que Carlos conti­nuera à gagner encore des tour­nois du Grand Chelem, mais il n’en gagnera peut‐être pas 20 parce qu’il faut avoir cette moti­va­tion, avoir ce désir de compétition. »