Invité par nos confrères d’Ubitennis, l’an­cien 2e joueur mondial s’est exprimé sur la prochaine grande compé­ti­tion qui se profile : les Jeux olym­piques. Si Novak Djokovic hésite encore, Alex pense que les jeunes loups affamés ont une belle carte à jouer.

« Il faut voir si Djokovic va décider d’y aller ou pas. S’il n’y va pas, de nombreuses oppor­tu­nités s’ou­vri­ront pour les adver­saires mais d’une certaine manière ce sera aussi dommage car c’est agréable de voir les meilleurs s’af­fronter. Pendant cette semaine, il fera très chaud et il fera égale­ment très humide, donc les condi­tions clima­tiques auront égale­ment une influence. Le tournoi sera ouvert pour les Medvedev, Tsitsipas et Berrettini. Medvedev se rapproche de plus en plus de gagner quelque chose d’im­por­tant, et Zverev de même. J’aime le fait que la nouvelle géné­ra­tion apporte quelque chose de nouveau car chacun a sa propre person­na­lité, un style de jeu diffé­rent. J’aime beau­coup Berrettini : j’aime son coup droit, son atti­tude sur le terrain, et il bouge aussi mieux et réduit les erreurs avec son revers. »