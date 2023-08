Le retour en forme de Gaël Monfils durant la tournée améri­caine (huitièmes de finale à Washington et Cincinnati en plus d’un quart à Toronto) réjouit de nombreux fans et obser­va­teurs. Alex Corretja, par exemple, ne tarit pas d’éloges sur le Monfils actuel.

« Ce qu’il a fait est incroyable. Je crois qu’il est un peu plus tran­quille, plus relâché, il frappe la balle un peu plus fort. On sait que Gaël aime courir, aller d’un côté du court à l’autre, il semble frapper la balle un peu plus fort en coup droit, il est plus agressif, son service est meilleur. Physiquement, il est encore fort et je crois que menta­le­ment aussi avec l’ex­pé­rience du circuit. Jouer contre lui n’est pas facile, il faut faire des coups gagnants. Je suis très heureux de voir qu’il peut encore jouer du bon tennis. C’est très bien pour le public avec qui il se connecte très bien. J’espère qu’il va faire un bon US Open car le circuit a besoin de joueurs comme lui », a analysé l’ex‐double fina­liste à Roland‐Garros pour Eurosport.