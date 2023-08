À 38 ans, John Isner va mettre un terme à sa carrière après l’US Open (28 août au 10 septembre) !

Il quit­tera le tennis avec le record du nombre d’aces, 16 titres dont 13 ont été acquis aux Etats‐Unis, dont un Masters 1000 (à Miami en 2018). Il sera aussi resté dans le top 20 de 2010 à 2019.

Le géant améri­cain a expliqué sa déci­sion sur Instagram.

« Il y a toujours un moment dans la carrière d’un joueur où il est temps de raccro­cher la raquette. Pour moi, c’est main­te­nant. Je n’ai pas pris cette déci­sion à la légère, mais j’ai le senti­ment que c’est la bonne voie à suivre. Lorsque j’ai quitté l’Université de Géorgie en 2007, je n’au­rais même pas pu imaginer que je fini­rais par jouer 17 ans sur le circuit ATP. Bien sûr, il y a d’in­nom­brables matchs que j’ai­me­rais rejouer, mais je suis très fier de tout ce que j’ai accompli. Ce voyage a été plus qu’ex­tra­or­di­naire. Je me consi­dère comme une personne chan­ceuse d’avoir déve­loppé un grand nombre d’ami­tiés qui m’ont amené ici aujourd’hui. Je ne vais pas vous écrire en préten­dant que cette tran­si­tion sera facile. Je sais que ce ne sera pas le cas. Pendant la majeure partie des 20 dernières années, je n’ai connu que le tennis. Me lever chaque matin avec l’ob­jectif de devenir un meilleur joueur est quelque chose dont je me suis toujours enor­gueilli, et main­te­nant ce sera à moi de cana­liser mon énergie vers d’autres choses. C’est un défi qui m’en­thou­siasme. L’US Open sera mon dernier tournoi et je ne peux pas imaginer une meilleure façon de faire mes adieux que de jouer à New York. »