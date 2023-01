Dans une belle inter­view donnée en exclu­si­vité à Tennis Majors, Novak Djokovic se livre un peu plus que d’ha­bi­tude. Quand notre confrère lui demande quel souvenir il aime­rait que l’on puisse garder de sa carrière, voila ce que le Serbe répond.

« Par mes traits de carac­tère, en espé­rant qu’il s’agisse plus de mes vertus que de mes défauts, que j’ai, comme tout autre être humain. J’essaie de vivre plei­ne­ment ma vie et de rester conscient du fait que de nombreuses personnes n’ont pas eu la même chance que moi. La façon dont j’ai grandi m’a aidé à préserver cette conscience, j’es­saie toujours de me rappeler d’où je viens. Tout ce que j’ai aujourd’hui dans la vie ne m’a pas été donné, j’ai dû le gagner, avec les personnes qui m’en­tourent et qui m’ont aidé à vivre mon rêve et à conti­nuer à le faire. J’espère diffuser une énergie posi­tive auprès des amateurs de sport du monde entier. J’aimerais que les gens se sentent bien lors­qu’ils viennent me voir jouer et qu’ils se souviennent de moi comme de quel­qu’un qui se soucie des autres. Bien sûr, par mes exploits au tennis aussi, qui, je l’es­père, sont encore à venir. »