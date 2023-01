Dans le N°84 de We Love Tennis Magazine, nous avons édité le premier épisode de notre série Road to USA. Une séries édito­riale produite en colla­bo­ra­tion avec Elite Tennis et la French Touch Académy.

Lors des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie, quatre joueurs formés en univer­sité aux Etats‐Unis se sont quali­fiés pour le grand tableau confir­mant que cette forma­tion est perfor­mante aussi pour le très haut‐niveau. Le parcours d’ailleurs du trico­lore Arthur Rinderknech le confirme chaque jour.

Nous avions donc logi­que­ment abordé ce sujet dans le maga­zine et voici ce qu’Antoine Le Doré, nous avait répondu.

Antoine, partir aux États‐Unis pour jouer en univer­sité a long­temps été consi­déré comme une voie de garage, est‐ce toujours le cas ?

Les menta­lités évoluent, mais des clichés conti­nuent à circuler. Il y a long­temps eu un vrai malen­tendu au sujet de ce parcours. On a parlé d’échec alors que c’est tout le contraire, et certains coachs de haut niveau y sont encore tout à fait réfrac­taires. Mais quand on creuse et qu’on leur présente les diffé­rents parcours d’anciens élèves, tout le monde se détend un peu [rires]. Plus sérieu­se­ment, partir dans une univer­sité n’est plus le fruit du hasard ou un choix par défaut. C’est d’autant plus vrai que les candi­dats sont de plus en plus nombreux et que le degré d’exigence des univer­sités est de plus en plus élevé. Comme d’habitude, il s’agit de la loi de l’offre et de la demande. Par ailleurs, une vraie concur­rence existe entre les univer­sités, mais aussi au niveau mondial pour les candi­dats, car de plus en plus de joueurs veulent partir, qu’ils viennent du nord de l’Europe ou d’Asie par exemple. Notre travail avec la French Touch Academy est donc d’abord de bien sélec­tionner les candi­dats, les éduquer sur le projet US, qu’ils soient convaincus par cette oppor­tu­nité et très motivés. Allier sa passion pour le tennis à des études de haut niveau est une chance incroyable. J’ai connu ça dans mon parcours de vie et c’est pour cela que je prends ma mission très à cœur. Je ne pense pas qu’un jeune de 17⁄ 18 ans doive faire un choix entre les études et le tennis, bien au contraire. C’est donc notre rôle de les informer sur ce projet US et de faire en sorte que nos jeunes joueurs et joueuses de tennis puissent devenir des athlètes diplômés.

As‐tu encore du mal à convaincre quand un profil te semble tout à fait adapté à ce défi ?

Il y a vingt ou trente ans, ceux qui partaient étaient de vrais pion­niers, ils partaient presque à l’aventure. Charles Auffray, le fonda­teur de la French Touch Academy, en est un exemple parfait. Aujourd’hui, un véri­table engoue­ment se déve­loppe au niveau inter­na­tional donc les univer­sités sont très solli­ci­tées. Monter un bon dossier est un atout décisif pour maxi­miser les chances du candidat et surtout avoir le plus grand choix possible. J’insiste aussi sur le rôle de la famille, car partir aux États‐Unis loin de chez soi n’est pas un choix anodin, c’est un choix fami­lial. Quand nous sentons que la famille et le joueur sont prêts pour ce défi, nous présen­tons notre façon de travailler avec la French, l’accompagnement que nous appor­tons, la qualité de la forma­tion tennis­tique prodi­guée au Cap d’Agde. Aujourd’hui, nous parve­nons plus faci­le­ment à convaincre certains profils, car beau­coup de joueurs sortent de cette filière et ont de beaux parcours profes­sion­nels. Certains obtiennent par exemple un MBA, tandis que d’autres parviennent par la suite à faire une carrière sur le circuit ATP. Je pense notam­ment à Arthur Rinderknech ou encore Cameron Norrie. Au moins, cela rassure tout le monde sur le niveau tennis­tique univer­si­taire. Dernier exemple en date, Ben Shelton qui s’est lancé sur le circuit après avoir fait un passage au Florida Gators et qui vient tout juste de rentrer dans le top 100.