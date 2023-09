Depuis Rome où il a parti­cipé au match des All Stars de la Ryder Cup, une compé­ti­tion de golf, Novak Djokovic s’est exprimé avec le sourire au micro de Sky Sports sur sa riva­lité avec Carlos Alcaraz, qu’il a battu deux fois en quatre confrontations.

« C’est une bonne chose pour notre sport qu’il y ait de plus en plus de riva­lités, même s’il est clair que les riva­lités avec Roger et Rafa, ainsi qu’avec Andy, sont très fortes pour moi. Je n’ai joué Carlos que trois ou quatre fois : j’es­père que je pourrai le jouer autant de fois que j’ai joué les autres (rires), ce qui signi­fie­rait que je serais dans le coup pour les années à venir. J’en doute, mais on verra bien », a lâché le Serbe de 36 ans, vain­queur le 10 septembre dernier à l’US Open d’un 24e titre du Grand Chelem.

Pour rappel, Djokovic mène 30–29 dans ses face‐à‐face avec Nadal, 27–23 avec Federer et 25–11 avec Murray.