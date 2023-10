En pleine prépa­ra­tion de sa fin de saison, qui commen­cera par le Masters 1000 de Paris‐Bercy (28 octobre au 5 novembre), Novak Djokovic a répondu aux ques­tions du média Sportal. Il a notam­ment raconté ses vacances un peu moins agitées que par le passé…

« Les vacances ne sont plus ce qu’elles étaient pour moi, car après l’US Open et la Coupe Davis, je suis entré le rythme fami­lial. Mais je trouve un équi­libre. Au fond, je pense que le temps que je passe avec les enfants me donne de l’énergie et de la récu­pé­ra­tion. J’étais prin­ci­pa­le­ment avec eux, et je le suis toujours. Je suis occupé par leurs obli­ga­tions et par celles de la Fondation, car Jelena est aussi très occupée ces dernières semaines. Maintenant, je suis un père plus actif en ce sens », a expliqué le Serbe, qui a égale­ment répondu à Rafael Nadal et à Patrick Mouratoglou sur deux sujets différents.