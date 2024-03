Dominic Thiem connaît très bien Rafael Nadal pour l’avoir affronté à 16 reprises au cours de sa carrière (10−6 pour l’Espagnol, 8–4 sur terre battue dont quatre fois à Roland‐Garros).

Logique donc qu’il soit le mieux placé pour parler du roi de la terre battue au milieu d’Alex De Minaur et Casper Ruud lors d’une table rond filmée et orga­nisée en marge de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou.

Dominic Thiem : « Je l’ai joué quatre fois à Roland‐Garros : 2014, 2017, 2018 et 2019.«

Casper Ruud : « Mais je me souviens que tu l’as battu à Rome, Barcelone, Madrid et Buenos Aires. Donc tu l’as quand même battu quelques fois.«

Thiem : « Oui, mais à Roland‐Garros, c’est diffé­rent. C’est à Roland‐Garros qu’il passe à un niveau supé­rieur. Cela peut être moche à un moment donné. On ne sait plus comment gagner un point. »