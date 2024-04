Nos confrères de Punto De Break ont eu le privi­lège de pouvoir rencon­trer l’an­cien joueur Emilion Sanchez dans le cadre du tournoi de Barcelone. L’ancien N°7 mondial a bien voulu aborder quelques sujets du tennis actuel et notam­ment la problé­ma­tique autour de Rafael Nadal.

« Rafa rendra hommage lui‐même, ne vous y trompez pas. S’il ne se blesse pas, Rafa finira par gagner. Il sait jouer ces points, il sait valo­riser son rival, ne pas aban­donner le match pour perdu, il s’en­traîne toujours pour être perfor­mant sur le terrain. On ne lui a jamais rien donné, il a toujours gagné chaque point, c’est incroyable comme on peut être aussi déter­miné et cohé­rent dans quelque chose. Combien en avez‐vous eu, quatorze Roland Garros ?

Pour Emilio, les choses sont assez simples :