Interrogé sur les larmes de sa soeur et de sa femme, ainsi que sur l’émo­tion du public lors de la céré­monie en son honneur pour son dernier match à Madrid, Rafael Nadal a répondu avec beau­coup d’honnêteté.

« Cela me donne une grande satis­fac­tion person­nelle. Quand les gens sont émus, ils ne le sont pas seule­ment pour le sport, mais aussi parce que je suppose que j’ai bien agi, et pas seule­ment avec la raquette dans les mains. J’espère m’être toujours bien comporté, même si nous commet­tons tous des erreurs, j’ai toujours essayé d’être respec­tueux, amical et de m’oc­cuper des gens de la meilleure façon possible. J’ai égale­ment essayé de me comporter correc­te­ment sur le court et je pense que j’ai réussi la plupart du temps. Que les membres de ma famille pleurent… c’est normal. Même si je m’étais mal comporté, ils le feraient proba­ble­ment, parce qu’ils ont pour moi une affec­tion diffé­rente de celle des gens autour »