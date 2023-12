Qualifié pour le Masters Next Gen la semaine dernière à Jeddah en Arabie Saoudite où il a perdu ses trois matchs de poule, Alex Michelsen, déjà 97e mondial à seule­ment 19 ans, a révélé au micro de l’ATP l’iden­tité du joueur qu’il rêve­rait d’af­fronter. Il s’agit d’un certain Novak Djokovic, qu’il consi­dère comme le plus grand de tous les temps.

Ladies and gent­lemen, intro­du­cing Alex Michelsen 🗣️#NextGenATPFinals pic.twitter.com/3RU1OsnhOG — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 30, 2023

« J’aimerais affronter Novak parce que c’est le GOAT. Si je gagne­rais ? Probablement pas mais ce serait une bonne expé­rience », a déclaré le jeune améri­cain, qui pour­rait aussi vivre son premier affron­te­ment face à Rafael Nadal pour le retour de ce dernier sur le circuit en 2024.