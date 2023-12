Ces derniers jours, le jour­na­liste Jon Wertheim a évoqué l’exis­tence de discus­sions entre les quatre tour­nois du Grand Chelem au sujet d’un possible circuit « premium », inté­grant les Masters 1000, tandis que l’ATP et la WTA ne conser­ve­rait que des « miettes » : les ATP 500 et 250.

Interrogé par le Sydney Morning Herald, le 10e joueur mondial Taylor Fritz a validé le concept.

« C’est une très bonne idée, et je pense que nous devrions avoir des circuits séparés. Si vous faites partie de la tournée prin­ci­pale, vous devriez pouvoir parti­ciper à tous les grands événe­ments, et il devrait s’agir d’évé­ne­ments à tirage légè­re­ment plus impor­tant pour que tous les membres du top 100 puissent y parti­ciper, et je pense que c’est honnê­te­ment tout ce que nous devrions jouer. Avoir 14 événe­ments majeurs rendrait le tennis facile à suivre pour les fans parce qu’il n’y a que ces tour­nois qui retiennent l’at­ten­tion. Et le calen­drier serait moins fou »