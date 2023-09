L’accusation de Bryan Shelton, le père et entraî­neur de Ben, sur la célé­bra­tion de Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open, fait énor­mé­ment parler.

Et alors qu’une coach de fitness, du nom de Gina Bontempo, suivie par plus de 140 000 personnes sur Twitter, a sévè­re­ment critiqué le jeune améri­cain, le 32e mondial, Christopher Eubanks, proche de la famille, a décidé de mettre les choses au clair.

Usually I wouldn’t respond but this tweet has so many false­hoods, I’m surprised Twitter didn’t flag it. Absolutely ridiculous 🤡🤡🤡 — Christopher Eubanks (@chris_eubanks96) September 16, 2023

« D’habitude, je ne réponds pas, mais ce tweet contient telle­ment de faus­setés que je suis surpris que Twitter ne l’ait pas signalé. Absolument ridi­cule. On pour­rait penser que quel­qu’un qui dispose d’une plate­forme aussi impor­tante compren­drait le pouvoir des mots. Si le style de Ben ne vous convient pas, ce n’est pas grave. Mais insi­nuer qu’il a été choyé par ses parents est abso­lu­ment risible pour quiconque les a côtoyés. Dire que Ben « a chambré Novak sans que les caméras ne puissent l’en­re­gis­trer » me fait bien rire parce qu’il est clair que vous ne savez pas ce que c’est que de se moquer. Ces paroles sont géné­ra­le­ment adres­sées à l’ad­ver­saire de manière à ce qu’il puisse les entendre, pour info. En fait, ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c’est l’idée qu’ils ne sont peut‐être « pas encore prêts à riva­liser avec les grands ». Le gamin est profes­sionnel depuis un peu plus d’un an et il a fait un quart de finale et une demi‐finale de Grand Chelem, et il est dans le Top 20 mondial. Oui, Gina, il n’y a rien à lire. Ne faites ps d’af­fir­ma­tions sans fonde­ment sur son éduca­tion, sur la personne qu’il est, et sur des choses dont vous ne savez rien. »