Patrick Mouratoglou connaît bien Cori Gauff car elle a intégré son académie lors­qu’elle avait 10 ans. Lors d’une inter­view accordée à CNN, quelques jours après le premier sacre en Grand Chelem de son ancienne élève, l’en­traî­neur fran­çais a raconté sa première rencontre avec l’Américaine, qui n’était alors qu’une enfant.

« Elle est venue dans mon académie de tennis pour passer des tests et voir si elle pouvait entrer dans le programme, elle était assez impres­sion­nante. Nous faisons ces programmes d’en­traî­ne­ment, des tests physiques, des matchs, des entre­tiens indi­vi­duels dans le bureau, où je veux sentir leur moti­va­tion et la foi qu’ils ont en eux‐mêmes… Son entre­tien m’a proba­ble­ment le plus impres­sionné. Je lui posais des ques­tions diffi­ciles, elle me regar­dait dans les yeux », s’est souvenu Mouratoglou.