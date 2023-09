Alors qu’il n’a pas été retenu par son capi­taine Filippo Volandri pour la phase de groupes de la Coupe Davis (13 au 17 septembre à Bologne pour l’Italie), malgré les bles­sures de Jannik Sinner et Matteo Berrettini, Fabio Fognini a exprimé son amer­tume dans un long message posté sur ses réseaux sociaux. Extrait.

« J’ai lu dans certains jour­naux que j’avais décidé et demandé de prendre du recul, de me reposer et de respirer. Faux ! (…) Lundi, alors que j’étais à Gênes, j’ai reçu l’appel du capi­taine : soudai­ne­ment, je ne rentrais plus dans les plans, sans expli­ca­tions justi­fiables et d’une manière avec laquelle je n’étais pas d’ac­cord, irres­pec­tueuse de mon histoire et de mon passé italien, car jusqu’au dernier moment, j’ai été informé que je serais dans le groupe et dispo­nible pour aller sur le court et pour cette raison, j’ai décidé de m’en­traîner et de jouer le Challenger de Gênes pour être préci­sé­ment prêt et dispo­nible. Je regrette qu’il n’y ait pas eu de clarté et de sincé­rité. Mon histoire ne le mérite pas. »

Le message est passé !