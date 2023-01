Au cours d’une inter­view accordée à La Stampa, Fabio Fognini a parlé de ses ambi­tions mais aussi de sa vie de famille. Pour rappel, le joueur italien et Flavia Pennetta, lauréate de l’US Open 2015, sont parents de trois enfants.

« J’aimerais revenir dans le top 50 mondial et jouer les grands tour­nois. J’ai une équipe qui travaille avec moi, mais ma femme, qui est joueuse de tennis comme moi et sait ce que cela signifie, m’a égale­ment donné un coup de pouce. Je suis très affec­tueux. En fait, les enfants savent que lors­qu’ils veulent quelque chose, ils doivent venir me voir. Je plai­sante, Flavia et moi sommes très proches. Cependant, c’est elle qui passe le plus de temps avec eux et qui doit fixer des règles. J’ai plus de mal à m’in­té­grer lorsque je reviens d’un tournoi. Mais main­te­nant je sais que mes jour­nées ne se terminent plus avec la pratique mais avec eux. Et je l’aime beaucoup. »