De passage il y a quelques temps sur le podcast de nos confrères de Tennis Legend, le père de Richard Gasquet, Francis, après avoir avoué qu’il avait de plus en plus de mal à regarder les matchs de son fils unique et déclaré qu’il fallait être « très con pour envi­sager d’être dans les meilleurs mondiaux », a égale­ment évoqué les doulou­reux souve­nirs des matchs face à Rafael Nadal.

Pour rappel, son fils s’est incliné à 18 reprises en 18 confron­ta­tions face au roi de la terre battue.

« Il a en fait pleurer beau­coup Rafa quand même. Dans les pleurs, je n’étais pas soli­taire. » Francis Gasquet, le père de Richie, est excellent. 👌



Immense passionné, il nous raconte son fils, Richard.



🎙️ Extrait d’une inter­view à retrouver sur Tennis Legend Podcast pic.twitter.com/m67Ej0osqr — Tennis Legend (@TennisLegende) December 4, 2023

Question : « Quand il (Richard) affronte Rafael Nadal à Roland‐Garros et que c’est sévère, comment on le vit à ce moment‐là ? »

Francis Gasquet : « Il faut rela­ti­viser le bon et rela­ti­viser le mauvais aussi. Il en a fait pleurer beau­coup Rafa quand même. Dans les pleurs, je n’étais pas solitaire. »