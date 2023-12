Présent depuis plusieurs jours à la Rafa Nadal Academy où il a eu l’oc­ca­sion de s’en­traîner avec le maître des lieux, Richard Gasquet est revenu pour nos confrères de L’Équipe sur ses premières impres­sions sur la forme de l’Espagnol.

« On s’est entraînés dimanche ensemble, pendant 3h15. Très bonne inten­sité. Comment je l’ai trouvé ? Ça ne fait qu’une quin­zaine de jours qu’il a repris les points. Forcément, il lui manque un peu de temps. Mais bon, il joue déjà très bien. Quand tu arrêtes aussi long­temps, ce n’est pas évident au niveau du rythme. En tout cas, on a fait trois très bons sets. J’en ai gagné deux ! On a fait une bonne séance, qui a duré long­temps. C’est toujours le même à l’en­traî­ne­ment. Tu vois la hargne, la concen­tra­tion, toujours la même chose (il sourit). »