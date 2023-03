Travaillant pour Tennis Channel ainsi que pour l’US Open, l’ana­lyste tennis, Gill Gross, qui a égale­ment son propre podcast, est connu pour avoir des avis tranchés.

Et au cours de sa dernière émis­sion centrée sur les records de Rafael Nadal (912 semaines consé­cu­tives au sein du top 10 mondial) et de Novak Djokovic (379 semaines à la place de numéro un mondial, série en cours), l’Américain a prédit que ces records seront battus plus tôt qu’on ne le pense.

« Je ne suis pas du tout d’ac­cord avec l’idée que leur record ne sera jamais battu, à moins que quelque chose ne change dans le jeu pour que ces records soient plus indes­truc­tibles qu’ils ne l’étaient aupa­ra­vant. Si vous voulez me dire « Oh, personne ne va battre ces records », je vous écou­terai, d’ac­cord, mais à part le fait que le sport change litté­ra­le­ment et rend les records plus diffi­ciles à battre, j’ai une nouvelle pour vous : ils sont tous battus, tous les records sont battus, les athlètes jouent plus long­temps. Cela change complè­te­ment la donne. LeBron James vient de dépasser Kareem Abdul Jabbar au nombre de points (NBA), Alex Ovechkin vient de dépasser Wayne Gretzky au nombre de buts (NHL). Aucun de ces records n’était censé être battu lorsque Kareem l’a fait, lorsque Wayne « The Great One » l’a fait. Aucun de ces records n’était censé être battu, jamais. Ils ont été battus. Les gars, réveillez‐vous, nous devons nous réveiller. Ça ne fait que s’amé­liorer. C’est de mieux en mieux, et de mieux en mieux. Les records de Nadal et de Djokovic vont être battus. Cela ne fait aucun doute. C’est la nouvelle façon de faire, c’est la nouvelle ère, et cela ne peut que conti­nuer dans cette direc­tion. Les deux records seront donc battus, c’est ce que je pense. 50 ans, je leur donne 50 ans, pas plus. »