Récemment invité sur le plateau de Sky Sports pour faire un bilan du Masters 1000 de Miami dont il est le direc­teur, James Blake a notam­ment évoqué Andy Murray qui s’est malheu­reu­se­ment blessé assez grave­ment au niveau de la cheville alors qu’il dispute la dernière saison de son immense carrière.

Une occa­sion pour l’an­cien 4e joueur mondial de lui rendre un bel hommage.

« Andy est l’une des personnes que je préfère sur le circuit, il me donne l’im­pres­sion d’être un fainéant du fait qu’il est toujours là à jouer et à concourir. En regar­dant le match, même lors­qu’il s’est blessé, il a quand même terminé le match 7–6 dans le troi­sième. On voit à quel point il est compé­titif et à quel point il aime le jeu. Il est aussi très attentif à sa carrière et à tout le reste, c’est pour­quoi il est l’un de mes favoris. Je le dis tout le temps aux gens, ce n’est pas le gars bourru que l’on voit sur le court, c’est en fait un être humain vrai­ment gentil, drôle, facile à vivre. »