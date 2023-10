Journaliste spécia­lisé dans le tennis au journal espa­gnol El Pais, Alejandro Ciriza est égale­ment l’au­teur d’un livre sur Rafael Nadal, « Vamos, Rafa ! » (Conecta, 2023), dans lequel il raconte des détails méconnus de la vie de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Interrogé par nos confrères de Clay dans une inter­view parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante, le biographe a été inter­rogé sur ce qu’il pensait de la réelle moti­va­tion de Nadal pour la course aux Grands Chelems.

« Je ne dis pas que cela ne l’in­té­resse pas, pas du tout. Il s’en fiche en tant que bon compé­ti­teur et athlète. Ce n’est pas son objectif ultime, il le nie géné­ra­le­ment et je le crois, mais d’un autre côté cela me semble une demi‐vérité. Je suis convaincu qu’il n’a pas aimé les triomphes de Djokovic, qu’il aurait payé pour être sur le court en 2023 pour l’en empê­cher, mais les déci­sions ont été prises par son physique pour lui. »