Nick Kyrgios a rare­ment paru aussi déçu qu’a­près sa défaite en cinq sets contre Karen Khachanov en quarts de finale du dernier US Open. Au cours d’un récent podcast, l’Australien a justifié son coup de sang à la fin du match.

« Quand les gens voient cette vidéo de moi à l’US Open en train de casser des raquettes de tennis, ils voient ça comme quelque chose de négatif. ‘Oh, il s’en fiche, c’est un sale gosse’, mais c’est juste­ment parce que je m’en soucie. Les gens ne comprennent pas que si je gagnais ce match, c’était 400 000 dollars de plus. Est‐ce que quel­qu’un dans la rue pour­rait me dire : ‘Voici 400 000 dollars – pile ou face’. Si tu te trompes, ne serais‐tu pas furieux ? Je viens de perdre après quatre heures de jeu, à 2 heures du matin et pour cette somme d’argent », a expliqué Nick.

La quête d’un titre en Grand Chelem se pour­suit pour Kyrgios qui sera sans doute plus attendu que jamais à l’Open d’Australie.