Comme beaucoup d’observateurs, Richard Lewis, le CEO de All England Club qui quittera ses fonctions en juillet a déploré fermement la manière dont les organisateurs de l’Adria Tour avait géré le sujet Covid-19.

Cependant le point positif est que cette affaire va faciliter le travail des organisateurs à l’avenir selon lui : « J’espère du point de vue des organisateurs – disons l’US Open et Roland Garros, mais aussi les autres tournois internationaux aussi que les protocoles seront plus faciles à appliquer et à observer qu’ils ne l’auraient été autrement. J’espère sincèrement que lorsque les tournois internationaux de tennis reprendront, le tennis sera plus discipliné »