Le site TennisMajors l’affirme ce matin, il semblerait que les Masters 1000 vont devoir utiliser la technologie Hawk-Eye en 2021 et ceci en raison bien sur des conséquences liées à la pandémie du Covid-19.

Si cette mesure est appliquée, elle ne va pas perturber outre mesure les joueurs ni les organisateurs qui s’y sont habituée.

Tennis Majors cite notamment le président du conseil des joueurs Kevin Anderson : « Je sais que nous en avons parlé au Conseil des joueurs. Je ne savais pas encore que c’était une décision officielle à tous les niveaux, ce que je sais c’est que le système fonctionne vraiment très bien »

On attend maintenant la confirmation officielle de l’ATP.

A noter que cette mesure ne comprend pas les tournois sur terre-battue dont certains ont déjà fair des tests et notamment avec la technologie Fox Tennis beaucoup plus précise mais aussi plus lente que le Hawk-Eye.