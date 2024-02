Nick Kyrgios ne laisse personne indif­fé­rent. Et il manque à beau­coup de fans, obser­va­teurs et même joueurs de tennis. Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, son jeune compa­triote Dane Sweeny (194e à 23 ans) a insisté sur son impor­tance pour le tennis en dénon­çant le trai­te­ment parfois injuste dont il ferait l’objet.

« Je pense qu’il est proba­ble­ment le plus talen­tueux ou l’un des plus talen­tueux à l’heure actuelle. Je ne le connais pas trop sur le plan personnel, donc je ne peux pas trop en dire. Mais je sais que les médias aiment fausser les choses. Le juge­ment qu’il reçoit des médias n’est jamais correct. Il telle­ment bon pour le sport. Peu de gens peuvent attirer autant l’at­ten­tion sur le sport, que ce soit en bien ou en mal. En fin de compte, il attire l’at­ten­tion sur le sport et le rend plus célèbre. C’est donc une aide précieuse et j’es­père le revoir bientôt sur le terrain. »