Interviewé il y a quelques jours par l’émis­sion C à Vous sur France 5 en marge du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Carlos Alcaraz, inter­rogé sur l’an­nonce de Richard Gasquet concer­nant sa retraite à venir, a tenu à lui rendre un hommage touchant.

https://twitter.com/cavousf5/status/1852438033054027796

« Richard a toujours été l’un des meilleurs joueurs du monde, un joueur très talen­tueux, qui a inspiré beau­coup de joueurs de tennis et de nombreux jeunes. Je pense qu’en France, il a été l’une des grandes icônes. Je l’ai battu lors de ma première finale ATP. Merci pour tout ce que tu as fais pour le tennis et le sport. Je te souhaite le meilleur Je suis très recon­nais­sant pour tout ce que tu as fait. »