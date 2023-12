Depuis que Rafael Nadal a annoncé son grand retour sur les courts pour le début de la saison 2024, le monde du tennis est un peu dans tous ses états.

Les réac­tions sont nombreuses et certaines comme celle du jour­na­liste Benoît Maylin, qui officie pour l’émis­sion Sans Filet sur Winamax, mérite le coup d’oeil tant elle met parfai­te­ment en lumière la volonté incroyable de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

⚔ « Il est hors de ques­tion que Rafa aban­donne son royaume sans combattre ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/c6esSm8YZP — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) December 6, 2023

« Mais pour­quoi Nadal s’in­flige cela ? Pourquoi tant de sacri­fices, d’ef­forts, lui qui aura 38 ans le 3 juin, qui a été numéro 1, cham­pion olym­pique et qui a tout gagné, qui est à jamais le Dieu de Roland‐Garros ? Roland‐Garros ? Stop ! C’est le mot, c’est la clé de tout parce qu’il est hors de ques­tion que Rafa aban­donne son royaume sans combattre une dernière fois. Et qu’en plus, en 2024, il a deux chances d’y briller : le tournoi et les Jeux olym­piques. Parce que cette terre de Paris coule dans ses veines. Parce qu’il a besoin de ces derniers combats. Parce qu’il espère y affronter Djokovic pour un 60e duel. Parce ce qu’il ne veut pas mourrir comme ça, sans se battre debout la raquette en main. C’est une ques­tion d’hon­neur. Mais ce sera quoi sa sortie ? Parce qu’il arrê­tera en 2024. Il arrê­tera comment ? En vain­queur ou contre qui ? Y a t‑il pensé, l’a t‑il rêvé ? Sûrement. Mais quel que soit le résultat Nadal mérite une éter­nelle ola ! C’est le moindre des remer­cie­ments qu’on peut lui adresser, pour tous ses exploits, pour un dernier frisson avec Rafa. »