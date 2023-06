Depuis que Carlos Alcaraz a craqué physi­que­ment lors de sa demi‐finale face à Novak Djokovic à Roland‐Garros, son style de jeu commence à être remis en cause par certains obser­va­teurs et spécia­listes. C’est notam­ment le cas de Patrick McEnroe qui s’est exprime au cours de son podcast Holding Court with Patrick McEnroe.

« Il est tout simple­ment trop tendu ! Vous savez, dans le premier set, vous pouviez voir qu’il en faisait trop. La seule chose qui vous inquiète avec Alcaraz, c’est qu’il est si explosif, si dyna­mique. Mais c’est ce qui fait qu’il est amusant à regarder. C’est parce que, souvent, il va cher­cher une balle quand il n’y a pas besoin d’y aller. Et comme je l’ai dit, c’est du tennis de haut vol, mais ce n’est pas toujours du tennis gagnant. En parti­cu­lier au meilleur des cinq, dans un tournoi du Grand Chelem, contre Novak Djokovic. Je sais qu’il faisait chaud ce jour‐là, je sais que le deuxième set était physique, mais ce gars a joué beau­coup de longs matchs. C’était la nervo­sité. Le meilleur des cinq, c’est l’état d’es­prit, la menta­lité, le battage média­tique, la pres­sion, Novak, Roland‐Garros… »