A l’issue de sa défaite alors même qu’il était forcé­ment triste, Daniil a tenu à rendre un très bel hommage à son adver­saire en reve­nant sur son arrivée au sein du tour.

Une anec­dote qui confirme encore une fois que Nole est respecté par l’en­semble du circuit et que son image y est assez diffé­rente que celle que perçoit le public.

« Je trouve incroyable d’avoir battu Novak en finale d’un tournoi du Grand Chelem. À ce stade, je dirais que c’est le sommet de ma carrière… en même temps, si lui et Rafa n’exis­taient pas… eh bien, ce n’est pas possible. J’ai joué 5 finales contre eux et je n’en ai gagné qu’une seule… Il me pousse à être meilleur… Nous nous sommes rencon­trés lorsque j’étais 500 au monde. Il était très gentil avec moi. Il me trai­tait comme une personne normale. Il l’est toujours. Rien n’a changé. 24 tour­nois du Grand Chelem, rien n’a changé. Je pense que c’est quelque chose de formi­dable chez une personne »