Dans une nouvelle vidéo postée sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou analyse la trajec­toire et la progres­sion de Carlos Alcaraz (20 ans) et de Jannik Sinner (22 ans). L’entraîneur fran­çais mise sur une grosse saison 2024 de l’italien.

« C’est vrai que Carlos a quelques longueurs sur Jannik parce qu’il a gagné deux Grands Chelems. Il a été numéro 1. Quand il est arrivé sur le circuit, il a commencé à gagner. Il pouvait tout faire, il pouvait atta­quer, il pouvait défendre, il faisait des amortis incroyables, il montait souvent au filet. Il était déjà complet. Jannik, lors­qu’il est arrivé sur le circuit, a commencé à gagner beau­coup il avait un jeu basé sur sa qualité première, qui était de rester près de la ligne de fond, de prendre la balle tôt, de jouer très vite. Ces deux ou trois dernières années, je pense que Jannik a déve­loppé beau­coup d’autres choses. Aujourd’hui, il fait beau­coup plus d’amor­ties, il monte au filet avec beau­coup plus d’ef­fi­ca­cité. Je pense qu’il est prêt à faire plus de choses et à s’adapter à diffé­rentes situa­tions. Avec la confiance acquise ces derniers mois, je le vois jouer mieux et plus fort que Carlos l’année prochaine. »