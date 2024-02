Ayant coaché de nombreux joueurs et joueuses de renom, et notam­ment Serena Williams de 2012 à 2022, Patrick Mouratoglou est toujours une voix écoutée dans le monde du tennis.

Récemment, le Français s’est exprimé sur les stars actuelles du circuit, en expli­quant que les ‘super­stars’ que sont Novak et Rafa apportent beau­coup au tennis, mais que l’ar­rivée de jeunes joueurs est aussi une excellent chose.

« Je pense que chaque sport a besoin de super­stars. Les super­stars vont au‐delà du sport, amènent de nouveaux fans. Elles remplissent le stade, et je pense que c’est très impor­tant. Je me souviens de l’époque où Serena jouait. L’excitation autour de cela, bien sûr, est la même main­te­nant avec Novak et avec Rafa. Cela attire beau­coup d’at­ten­tion. Mais je pense que c’est exci­tant d’avoir à la fois des super­stars et aussi de jeunes joueurs qui arrivent. Ce n’est pas génial si les cham­pions gagnent toujours, il faut qu’il y ait du suspense et de l’incertitude. »