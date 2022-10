Trois semaines après la Laver Cup, Andy Murray a raconté à la Cadena Ser comment il avait vécu et surtout ressenti cet événe­ment unique, marqué par les adieux de Roger Federer.

« Même quelques jours avant Roger et Rafa ne jouent ensemble, c’était étrange. Je me sentais assez ému parce que nous faisions beau­coup d’in­ter­views et qu’on nous posait beau­coup de ques­tions sur les 15 dernières années de nos carrières. Bien que ce ne soit pas moi qui m’ar­rête, je n’ai jamais autant pensé à cette période de ma vie, aux matches que j’ai joués et à d’autres choses de ce genre. Cela m’a rappelé beau­coup de souve­nirs. Quand Roger a terminé, le voir là avec sa famille, le senti­ment de tous les joueurs, la foule, c’était très spécial et une belle façon de terminer sa carrière, en jouant aux côtés de son plus grand rival et ami Rafa », a confié l’an­cien numéro 1 mondial.

A 35 ans et malgré sa hanche en métal, Andy a lui bien l’in­ten­tion de « pousser » encore un peu. Ce jeudi, il affronte Pedro Cachin (61e) en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Gijon.