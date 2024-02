Si de nombreux joueurs s’en sont plaints, la décla­ra­tion de Carlos Alcaraz sur la cadence infer­nale du calen­drier ATP a fait réagir de nombreux obser­va­teurs, notam­ment le Français Julien Varlet, qui décla­rait ceci : « le calen­drier est peut être trop exigeant mais ça ne l’empêche pas de faire des exhi­bi­tions, au moment où poten­tiel­le­ment il est en repos. Avec le chèque qui va bien ! »

Au vu de ses propos accordés à The National News avant son entrée en lice à Dubaï contre Denis Shapovalov, Andy Murray partage égale­ment cet avis.

« Parfois, les joueurs sont un peu hypo­crites concer­nant le calen­drier. Ils disent qu’il est trop long mais voyagent ensuite partout dans le monde pour jouer des exhi­bi­tions. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Et ils ne sont pas obligés de jouer tous les tour­nois du circuit ATP égale­ment. Oui, cela peut nuire à leur clas­se­ment, mais ils peuvent choisir de manquer ces événe­ments. Alors oui, j’ai­me­rais proba­ble­ment que l’in­ter­saison soit plus longue. Et je ne voudrais pas inter­dire les exhi­bi­tions. Je deman­de­rais simple­ment aux joueurs d’être un peu plus sélec­tifs dans leur façon de parler du circuit, du calen­drier et de tout ce qui se passe lors­qu’ils ne jouent pas les tournois. »