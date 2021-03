Près de deux semaines après son impro­bable défaite face à Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à rien, Rafael Nadal a accor­dé une inter­view au média bré­si­lien Veja. Interrogé sur ses deux grands rivaux que sont Roger Federer et Novak Djokovic, le Majorquin a assu­ré qu’il entre­te­nait de bonnes rela­tions avec eux et estime que ce n’est pas à lui de défi­nir qui est le meilleur des trois.

« Je ne pense pas que ce soit à moi de déci­der cela (à pro­pos du meilleur des trois). Les gens aiment spé­cu­ler, c’est pour­quoi ils font ces com­pa­rai­sons. Lorsque ma car­rière sera ter­mi­née, nous aurons suf­fi­sam­ment de temps pour nous sou­ve­nir de mes réa­li­sa­tions et com­prendre la place que j’oc­cupe dans l’his­toire du ten­nis. Je n’au­rais jamais pen­sé gagner autant de titres, donc je suis très recon­nais­sant et heu­reux pour tout ce que j’ai accom­pli dans ma car­rière. Je n’ai pas besoin de me lan­cer dans la dis­cus­sion pour savoir qui est le meilleur », a décla­ré le 2e joueur mon­dial avant de reve­nir sur sa rela­tion avec ses deux rivaux en dehors des courts. « J’ai une excel­lente rela­tion avec Roger et Novak. Nous ne sommes rivaux que lors de nos matchs. Le com­bat se déroule uni­que­ment sur le court de tennis. »