Rafael Nadal aime le Mexique et le Mexique aime Rafael Nadal. Titré pour la troisième fois à Acapulco, l’Espagnol a été interrogé sur la possibilité de le voir à Los Cabos (ATP 250, 20 au 25 juillet) cet été. Le numéro 2 mondial a écarté cette hypothèse, surtout avec les Jeux Olympiques de Tokyo (25 juillet au 2 août) : « Le problème de Los Cabos est que c’est une semaine compliquée mais on ne sait jamais. Je suis confiant sur le fait que je serai là dans un an mais pour l’instant je dois être cohérent avec mes objectifs prioritaires en essayant de maximiser ma carrière et d’être compétitif le plus longtemps possible. Pour vivre des semaines comme celle d’Acapulco, je dois être frais physiquement et mentalement. On n’a pas une batterie illimitée. Quand vous êtes plus jeune, vous pouvez jouer plus car vous avez plus d’énergie. En étant plus âgé, il faut prendre des décisions que parfois vous n’aimez pas. C’est une année olympique et jouer à Los Cabos ne serait pas bon dans la logique de mon calendrier.«